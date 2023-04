Zase díra v ledu. Co se to letos děje? divil se Tomášek. Teď ale Brno čeká zátěžový test

Právě Flek prožíval na ledě brněnské Komety déja vu, neboť ve zdejší aréně zažil v březnu čtvrtfinále proti Vítkovicím, kdy se odehrávalo to samé. Jen tehdy se pauza natáhla na víc než 50 minut. „Vzpomněl jsem si, protože ten kus ledu byl skoro stejný," vyprávěl Flek po utkání. „Hlavně že se to dalo do kupy, dohrál se zápas. Člověk se s tím nějak popral, přestože to není příjemné pro nás ani pro lidi."

Reprezentace přitom v té sezoně hrála doma doposud čtyři zápasy a hned dva postihly potíže s ledem. Kromě toho sobotního v Brně i ten listopadový proti Švédsku v Českých Budějovicích, což rozhodně není dobrá vizitka. Teď navíc brněnský stadion čeká zatěžkávací zkouška, protože tu od čtvrtka koná turnaj Euro Hockey Tour, během něhož se ve čtyřech dnech odehraje pět zápasů. Bude teplo, narvaný zimák příznivci...

Hokejisté, zvlášť ti extraligoví, ale jarní ledové obtíže berou s lehkým nadhledem a ironií. „Párkrát se to všem už stalo, takže jsme na to zvyklí. Bereme to, jak to je. Oddechli jsme si v šatně a šli zpátky do hry. Nebylo to tak dlouhé a naštěstí nic strašného," říkal útočník Lukáš Sedlák.

Když zůstaneme u té nadsázky, tak by to při turnaji EHT vlastně mohl být i český taktický prvek. Reprezentanti už vědí, jak nečekanou pauzu přečkat, ale soupeře by to mohlo vykolejit...