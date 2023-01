Kukátko do budoucnosti. Úchvatný Bedard je k nezastavení, k chycení Forsberga ale potřebuje 13 bodů

Things we love to see: Connor Bedard goals. 🤩 #WorldJuniors pic.twitter.com/fp1rZ8wQyU

„Bedard má úžasný cit pro hru, kterou dokáže přizpůsobit okolnostem. Navíc je to skvělý bruslař se šikovnýma rukama. A k tomu má zabijácký instinkt," vysvětloval analytik TSN a bývalý generální manažer Calgary Flames Craig Button. A koho mu Bedard připomíná nejvíc? No přece legendárního útočníka a momentálního GM Detroitu Stevea Yzermana.

Než bude mít kanadský teenager příležitost ukázat v NHL, že přirovnání skutečně sedí, rád by rozšířil svou medailovou sbírku, do níž už patří zlato z MS do 18 let 2021 a loňský triumf na dvacítkách.