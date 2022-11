Jalonen vyrazil za Červenkou. A bez přemlouvání rychle uslyšel: Moc rád přijedu

Kouč ho prozatím zařadil do útoku k brněnskému duu H – Holíkovi a Horkému. Přičemž Červenka na kemp dorazil coby nejproduktivnější hráč prestižní švýcarské ligy, kde si ve 20 zápase připsal 26 bodů (4+22). „Je příjemné, když se daří. Do zápasu se chodí lépe, lépe se i trénuje. Nesnažím se nad tím moc přemýšlet, chci se vždy jen připravit na další zápas. Ale zase nebudu lhát – když se nedaří, není v týmu dobrá atmosféra, moc s radostí na zimák nechodíte."

Ve Švýcarsku je Červenka sedmým rokem a za tu dobu zdejší liga získala na váze, teď je mnohými považována za nejlepší soutěž v Evropě, k čemuž vedle krachu KHL napomohlo i zvýšení kvót pro cizince (možných šest v každém celku). „Hokej je dnes hrozně vyrovnaný, takže do nějakého hodnocení soutěží se pouštět nebudu. Ale zvýšení počtu cizinců prospělo. Každý tým je o dva další top hráče silnější, což je znát, protože dohromady to dělá 28 hráčů. Kvalita se zvedla, ale hlavně se liga vyrovnala. I u relativně slabších týmů může šest cizinců pomoct vyhrát zápas. V tom je to zajímavé," říká.

Navzdory tomu on září dál. Jeho jméno je přitom mezi těmi, které soupeři hlídají a snaží se dokonale pokrýt. Jak ale ukazuje jeho bodová statistika, je to mnohdy marná snaha. V Rapperswilu je navíc i nejvytěžovanější útočník. „Nebudu říkat, že je to těžší a těžší, ale pořád je to náročné. Ale tím, jak to klape týmu, je to i pro mě jednodušší."