Motivace jít do KHL? Peníze! Ti, co podepisují nové smlouvy, jsou pro mě trošku blázni, tvrdí Hadamczik

Hadamczik tvrdí, že nemá cenu, aby kontaktoval hokejisty či jejich agenty. Sám na rovinu říká, že by do Ruska nešel za žádnou cenu. „Já bych se bál. Ti, co podepisují nové smlouvy, jsou pro mě trošku blázni. Vidí jenom peníze, já bych viděl to, co tam udělali s tím gólmanem, jak ho suspendovali, zavřeli. Prostě bych tam nešel," tvrdí v Příklepu.