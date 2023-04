Multikouč u české hokejové reprezentace. Stíhá se to těžko, přiznává o kumulaci funkcí

Šéftrenér ženských reprezentačních týmů, asistent trenérky Carly MacLeodové u áčka žen, hlavní trenér osmnáctky, asistent v kategorii U16. To je oficiální výčet funkcí Dušana Andrašovského u českých hokejistek. A to ještě působí v roli asistenta u dorostenců Plzně. „Stíhá se to těžko, ale nějak se to stíhá… Snad to bude lepší,“ odpovídá skromně v Příklepu na Sport.cz.

Rozdíly mezi mužským a ženským hokejem na české reprezentační scéně jsou i po stránce skladby realizačních týmů zřejmé. „Tak nějak se snažím to stíhat, ale asi by to do budoucna mohlo být lepší, aby se tomu dalo více věnovat," přiznává slovenský trenér, který se v Česku usadil během hráčského angažmá v Plzni. Ženský hokej se zkrátka stále vypořádá s poměrně základními problémy. „Cíl je spíš vytvořit holkám zrovna v tom přechodu ze žákovských kategorií do dorostu podmínky, abychom mohli nabídnout něco víc," odpovídá v hokejovém studiu. Představy o tom, jak by další rozvoj hokeje mezi ženami a dívkami měl probíhat, přitom mají reálnější obrysy. „Máme připravenou nějakou koncepci a věřím, že se nám povede v nejbližších letech jim dát nějakou akademii nebo něco podobného, kde bychom se o ně mohli starat hlavně z pohledu tréninku," říká jasně. „Některé holky nám řeknou: Ne, my suchou vůbec nemáme. A když po nich chceme, aby na kempu trošku mákly, tak to nedávají, protože nejsou zvyklé trénovat," prozrazuje 46letý trenér.