Nagano 1998

Jak jsme se mohli již mnohokrát přesvědčit, hokej má v Česku až magickou sílu tmelit společnost. Ta právě na konci devadesátých let marně hledala zdroje pozitivní energie a po zpackaném Světovém poháru v roce 1996, kdy čerství mistři světa ostudně prohráli s Německem 1:7, se zdálo, že olympiáda v Naganu zrovna studnou elixíru radosti nebude.

Zámořská média se na semifinálový zápas dvou severoamerických favoritů náramně těšila a první třetina českého zápasu s USA rozhodně nenabízela žádné indicie jiného semifinálového složení. Američané jasně dominovali a nebýt Dominika Haška, český výběr by nešel do šaten pouze s jednobrankovou ztrátou.

Dnes se o přestávkovém proslovu kapitána Vladímíra Růžičky tradují málem legendy. On sám již několikrát uvedl, že to vlastně nic speciálního nebylo.

Ať už Růžička řekl cokoli, do zbytku zápasu nastoupil jiný tým. Karta se začala jasně obracet a velkou zásluhu na tom měl hvězdný Jaromír Jágr , pro něhož to byl zlomový zápas na turnaji. Hráč Pittsburghu začal nastupovat ve dvou lajnách a nejprve z jeho akce vyrovnal právě kapitán Růžička, poté misky vah na českou stranu přehoupl samotný Jágr.

Je až s podivem, že zápas, kde hrálo takové množství ofenzivních hvězd, čekal na první branku až do padesáté minuty. Do té doby totiž zápasu dominovali gólmani Dominik Hašek a Patrick Roy.

Češi do zápasu nastoupili bez přehnaného respektu a kanadský mančaft, který do Nagana přijel napodobit vítězné tažení amerického basketbalového Dream teamu na olympiádě v Barceloně, rozhodně v utkání nebyl lepším týmem. Alespoň do padesáté minuty ne.