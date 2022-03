Nedvěda těší, že si prosadil Jalonena. O asistenty nemá strach a pro MS má potvrzené trio z Detroitu

„S Pavlem jsme měli dlouhou debatu, po níž rozhodl upřednostnit působení na klubové úrovni a nakonec jsme se ve středu nedohodli ani s Milošem. Důvodem však nebyla finanční stránka. Nedopadlo to, je to pro nás voda pod mostem a teď se soustředíme na práci, která je před námi," řekl Nedvěd.

Nakonec mu asistenti vzešli na poslední chvíli z Brna. „Dohodli jsme se ve středu, to přiznám," řekl Nedvěd. Zatímco Libor Zábranský má už za sebou úspěšnou trenérskou kariéru v Kometě, Martin Erat ještě nikdy na střídačce nestál. „Bude řídit přesilovky a oslabení, na to má cit. Nemám o něj strach," mínil bývalý úspěšný útočník Nedvěd, pro nějž je také působení u reprezentace první funkcionářskou zkušeností po skončení hráčské kariéry.

S ohledem na fakt, že Zábranský trénuje Kometu v předkole play off a Erat má přiletět ze zámoří teprve příští týden, zatím je Nedvěd plně dispozici Jalonenovi a objíždí s ním extraligové zápasy. „V pátek jedeme do Plzně a v sobotu do Liberce, tam se Kari poprvé setká s Liborem. Měl jsem sice v plánu odletět za velkou louži, ale trošku jsem to odložil, protože je tady teď Kari sám," řekl Nedvěd, jenž si s kandidáty na start na MS z NHL zatím volal.