Noviny nám nevěří, ale chceme prodat hlad po titulu, říká Řepík a usiluje o triumf i pro Tomáška

„Budeme čelit velmi těžkému soupeři, ale po dlouhé pauze jsme došli až do finále, tak ho chceme samozřejmě vyhrát," tvrdí Řepík, jenž před pondělním startem série o titul pociťuje zdravé napětí. „Už se to blíží. Rozebíráme video, bavíme se o síle Třince. Těžko se mu dávají góly, ale hledáme způsob, jak na něj vyzrát a něčím pečlivou defenzivu přelstít," připouští.

Oproti předchozím sériím začíná Sparta venku. „Přál bych si, abychom to proměnili ve výhodu. Zatímco doma jsme v play off ještě nepadli, na cizím ledě máme ve výkonech určitě prostor k zlepšení," uvažuje Řepík a připouští, že pro Třinec mluví velké zkušenosti.

„Kluci tam hrají dlouho spolu a kompaktně, to je jejich devíza. Dostali se počtvrté za sebou do finále, takže vědí, jak v play off uspět. Noviny píšou, že právě tím to Třinec nějak umlátí a porazí nás, ale já zase věřím, že prodáme svůj hlad po úspěchu," dumá kapitán Sparty.