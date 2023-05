Nesmysly. Jalonenovi jsem do sestavy nemluvil, odmítl nařčení Hadamczik

Česká reprezentace přivezla na MS čtvrtý nejstarší tým turnaje. „Nechyběl vám v nominaci někdo z dvacítky?" narážel na vyšší věkový průměr českého týmu moderátor Jan Homolka. „Nominace je vždycky věcí trenéra. Když jsem byl zvolen prezidentem svazu, jeden z prvních dotazů směřoval na to, jestli nebudu mluvit do nominace. Ne, zásadně nebudu," uvedl Hadamczik.

„Měl jsem s ním (Jalonenem) pohovor. Řekl jsem mu: ‚Celý život dělám trenéra, když se mě budeš chtít na cokoliv zeptat, řeknu ti svůj názor. Když se nebudeš ptát, nebudu ti do toho mluvit.' Ty věci, které vyšly na povrch, nejsou vůbec pravdivé," odmítl šéf svazu dřívější spekulace.

„Jalonen ode mě dostal ještě větší pravomoci. Mohl si vybrat nové trenéry. Chtěl tři videokouče, měl tři videokouče. Takže, když někdo řekl, že jsem proti Jalonenovi, tak to není vůbec pravda. Ty nesmysly, co v den utkání vyšly v novinách, znepokojily trenéra a nepomohlo to českému hokeji," narážel Hadamczik na článek v Deníku Sport, podle nějž se měl chtít prezident svazu finského trenéra zbavit.