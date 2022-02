GLOSA: Pešán by měl odejít sám. Spasí český hokej zahraniční kouč?

Už několik let balancují čeští hokejisté při velkých turnajích na hraně postupu do čtvrtfinále, ale až poprvé v Pekingu jim zůstala elitní osmička zapovězena. V klíčovém utkání reprezentanty zase lámaly křeč a herní zoufalství, o čemž svědčily i pohledy zabodnuté do ledu.

Foto: Sport.cz s využitím Reuters Měl by Filip Pešán odejít od národního týmu?Foto : Sport.cz s využitím Reuters

Článek Národní tým ze čtyř utkání na turnaji nevyhrál ani jedno v základní hrací době a fanoušek by čekal od kouče chlapské gesto. Stačilo říct něco jako, nepovedlo se to, končím. Jenže Filip Pešán, s nímž na střídačce nevyšlo už červnové mistrovství světa, se snažil vnutit všem okolo myšlenku, že křečovitá snaha dopřát fanouškům medaili sráží české mužstvo dolů. Kouč opakovaně ve své roli neobstál, národní tým pod ním hraje zoufale čitelně a neumí reagovat na nepříznivý vývoj, přitom Pešán nenachází dost sebereflexe, aby to zabalil sám. A pokud platí na tuzemské poměry prapodivný model, že je za národní tým zodpovědný i generální manažer Petr Nedvěd, měli by odejít spolu. Komentáře KOMENTÁŘ: Prohra bolí, ale buďme za ni rádi. Může přinést prozření a světlejší zítřky Aby nedošlo k mýlce. Pešán určitě není příčnou všech potíží v českém hokeji, ale jeho odchod by byl symbolem nutné změny. Navíc je mi záhadou, jak bude vlastní pekingské počínání vysvětlovat sám sobě jako šéftrenérovi svazu. Sestřih gólů v osmifinálovém zápase Česko - Švýcarsko.Video : Eurosport Český hokej vyklízí pozice, olympijským malérem zase klesl blíž úplnému dnu. Nejde se ale tvářit, že se nic nestalo a deváté místo je v zemi s obrovskou hokejovou tradicí normální. A jestli není doma nikdo ochotný dát hlavu na špalek, asi nastal čas pro zahraničního trenéra ve službách reprezentace. Hokej na ZOH Nedvěd: Nemám problém, když budu odvolán. V Pekingu jsme měli mužstvo na medaili Měl by Filip Pešán na lavičce národního týmu skončit? ano 93,3 % ne 6,7 % Celkem hlasovalo 17080 čtenářů.

Reklama