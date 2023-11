Omluvenka z reprezentace a teď přesun ve Švýcarsku. Český útočník prožívá divoké období

Měl to být velký návrat na evropská kluziště i do české hokejové reprezentace. Jenže Martinu Frkovi se zatím nezdařilo ani jedno. Třicetiletý útočník se musel z turnaje Karjala omluvit kvůli zranění a jen pár dní poté přišla nečekaná zpráva z Bernu, který s ním po vzájemné dohodě rozvázal smlouvu. Frk však ve Švýcarsku zůstává, přesouvá se za Romanem Červenkou do Rapperswilu.

Foto: Profimedia.cz Martin Frk v dresu švýcarského Bernu.