Proti Švédům s Málkem, na Karjale se můžou měnit kapitáni. Plekanec nečeká, že by mu cukaly nohy

Växjö (od našeho zpravodaje) - „Hráči se to dozvědí až na týmové poradě,“ prohlásil po dopoledním rozbruslení ve Vida Areně, která pojme necelých šest tisíc fanoušků, asistent trenéra Tomáš Plekanec. Vzhledem k tomu, že národní tým má ve Švédsku pět kompletních pětek, je pravděpodobné, že během tří zápasů na Karjale dojde na dva kapitány, což naznačil i Plekanec.

Sám ze své bohaté kariéry dobře ví, jaké to je dělat v nároďáku kapitána. „Vždycky jsem bral jako velkou čest nosit céčko a myslím, že kluci v týmu to mají stejně. Zkušených hráčů máme v týmu hodně a všichni se musejí o roli (tahounů) podělit,“ říká Plekanec.

Večer se poprvé postaví na střídačku v ostrém zápase ne jako hráč, nýbrž jako jeden z trenérů. Sám netuší, jestli na něj padne alespoň lehká nervozita. „Je to možný. Pro mě je to skvělá zkušenost, užívám si ji. Hrozně mě baví s kluky pracovat, poslouchat všechny informace, které dostávají, a pomáhat jim, aby co nejrychleji porozuměli systému, který chceme hrát. Užívám si to,“ připouští.