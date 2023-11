Od legendy NHL pochytil finské nadávky, s přítelkyní si pak český reprezentant našel netradiční koníček

Växjö (od našeho zpravodaje) - Ten si totiž během zápasu nárazem hlavou do mantinelu způsobil lehčí otřes mozku. „Je škoda, že nám to spolu v reprezentaci zase nevyšlo, ale problémy s hlavou nejsou sranda. Nějaký otřes mozku už předtím měl a teď nechtěl riskovat své zdraví. Věřím ale, že když budeme hrát dobře, určitě se v nároďáku potkáme,“ míní Ondřej Kovařčík.

Zatímco Michal v něm zapsal už 11 zápasů, staršího z bratří teď čeká premiéra. A připouští, že před prvním tréninkem jej přepadla nervozita. „Až zbytečná. Říkal jsem si, ať už mám hlavně trénink za sebou. Mám ale za to, že vždycky je lepší být aspoň trochu nervózní, než to mít všechno na párku,“ usmívá se Ondřej, který je zvědavý, jak obstojí na mezinárodní scéně.

V Jukuritu, kde působí druhým rokem, nasbíral v 18 zápasech sezony tři góly a šest asistencí. „Není to špatné, jen bychom potřebovali ustálit výsledky, zatím je to nahoru dolů. Chceme se dostat přímo do play off, což znamená skončit do šestého místa,“ tvrdí levý křídelník aktuálně osmého týmu finské ligy.