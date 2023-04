V nominaci figurují tři gólmani, přičemž jedničkou by měl být Michael Hrabal chytající v zámoří, sedm obránců a třináct útočníků. Tři hráči, plzeňští Adam Jiříček s Janem Skokem a Adam Jecho z Tampere, jsou mladšího ročníku 2006.

„Máme 23 bojovníků, každý zná svou roli. Jsem přesvědčený, že všichni udělají pro splnění tajného cíle sto procent," přeje si Petr. Hvězdou výběru by měl být brněnský Šalé, který už má i stříbro z dvacítek. „Ale Šalé hraje křídlo. Aby mohl ukázat, co v něm vidí celý svět, potřebuje dostat od spoluhráčů dvě dobré přihrávky," upozorňoval 49letý kouč.

👥 V této sestavě vyrazí výběr #U18CZE 🇨🇿 na světový šampionát do Švýcarska, který startuje už tento čtvrtek! 🙌🏻 ➡️ https://t.co/ageVmsgMzZ pic.twitter.com/Es9JEghUuL — Hokejový nároďák (@narodnitym) April 18, 2023

Ve skupině Češi vyzvou postupně Slovensko, Německo, Švédsko a Kanadu. Do čtvrtfinále postupují čtyři týmy. Národní tým čeká rozjezd proti papírově slabším soupeřům. „Každý si myslí, že to bude procházka růžovou zahradou. Ale určitě nebude," varoval Petr.

Konkrétní cíl, s jakým osmnáctka do Švýcarska odjela, prozradit nechtěl. „Tenhle ročník má velký potenciál. Může to být super, může to být úspěch, ale taky totální průser," tvrdil. „Nejsme lepší než žádný jiný tým na mistrovství světa. Nejsme favoriti, ale připos*aní nebudeme. Můžeme porazit kohokoliv," pokračoval trenér.

Národní tým se připravoval v Písku, kde porazil Lotyšsko 4:2. Poté se netradičně vlakem přesunul do dějiště šampionátu. „Dobré rozhodnutí, utužili jsme partu. A kluci se taky po zápase vyspali, trenéři měli mítinky," pochvaloval si manažer reprezentace Václav Nedorost.

Česko odehraje skupinu v malém městečku Porrentruy o 6600 tisících obyvatelích. „Ještě jsme si ho projít nestihli, ale moc neočekáváme," usmál se Nedorost. „Každopádně máme výborné zázemí. Malý zimáček, ne taková kosa jako v Písku. Šatna skvělá a prostorná," ocenil.

Příklep s Václavem NedorostemVideo : Sport.cz

Už ve Švýcarsku odehráli Češi generálku proti USA. Po bezbrankové úvodní části nakonec schytali debakl 2:9. „První třetina byla jedna z nejlepších za éru, co jsem u osmnáctky. Parádní přístup. Pak přišla klasická druhá část. Dostali jsme školení z moderního hokeje. Není to česká juniorka," podotkl trenér Petr. „Ale můžeme se poučit, to jsme chtěli," doplnil.

Své první zápasy po dlouhém zranění klíční kosti odehrál liberecký obránce Jakub Dvořák, jenž chyběl od konce listopadu a vrátil se na jediné utkání v lednu. „Psychicky to bylo složité. Když už jsem se vracel, přišla další komplikace," říkal 17letý bek, který už se jinak pevně usadil v sestavě Bílých Tygrů a teoreticky mohl zabojovat i o nominaci na MS dvacítek.

„To bylo hodně těžké pro hlavu, že jsem tam nemohl být. Ale celou dobu jsem se snažil myslet na to, že mě čekají osmnáctky. Těším se," řekl Dvořák. Spoluhráčům se bude snažit předat zkušenosti z minulého šampionátu. „Určitě to pomůže. Vím, do čeho jdu," mínil.

Jinak však souhlasil s tvrzením kouče Petra. „Mámě skvělý tým, abychom překvapili celou republiku. Ale když se nebudeme koncentrovat, může to být propadák. Věřím, že se to nestane," dodal Dvořák.