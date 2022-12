Po výhře přišly špatné zprávy. Reprezentaci opouští beci Sklenička a Pýcha, připojí se Zábranský

Mladoboleslavský bek Pýcha měl potíže už před čtvrtečním vítězným mačem proti Finsku. Vůbec do něj nenastoupil, protože se kurýroval na pokoji a už před utkáním asistent kouče Libor Zábranský varoval: „Kdyby nedej bože nemohl, tak bychom to vyřešili rádi tak, abychom ve Švýcarsku měli osm obránců. Pracuje na tom (manažer týmu) Milan Hnilička. Jmen máme několik, ale je to logisticky složitější, protože letíme z Helsinek do Curychu. Doufám, že se nám to podaří vyřešit. Ale hlavně doufám, že bude Pavel zdravý."