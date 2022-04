Proti Švédům bude chytat debutující Langhamer. Zohorna chce napravit olympijský propadák

„Švédové neustále tvrdě forčekují, musíme na to být připraveni," mínil trenér českého výběru Kari Jalonen, jenž pošle své hráče na led s přáním navázat na hokejový projev z prvního zápasu, jenž snesl přísné parametry. Jen výsledkově by to proti Švédům mohlo dopadnout lépe.

Švédský tým si přivezl do Ostravy vídeňskou výhru 1:0 nad Rakušany. „Švédové rychle otáčejí hru, jsou za všech okolností kompaktní a bude na nás, jak se s tím popasujeme. Jestli přijde znovu skoro devět tisíc lidí, bude to moc fajn," mínil Zohorna působící ve švédském ligovém klubu Oskarshamn.

Patří k hráčům, kteří jsou podepsáni pod propadákem na únorovém olympijském turnaji v Pekingu. O to více touží po nápravě. „To každopádně. Změnili se kompletně trenéři, asistenti, je to zase něco nového. Myslím si, že všichni, co jsme tady, se budeme rvát o šampionát. A k té olympiádě... Všichni víme, co nám chybělo, ale asi bych to nechtěl komentovat teď před šampionátem," řekl Zohorna.