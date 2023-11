Reprezentace má za sebou první trénink. Rulík prozradil, co bude klíčem úspěchu

Rulíkův hlas byl slyšet už ve chvíli, kdy se člověk vůbec přiblížil k ledu. Ne ve zlém, ale aby hráči pochopili nové návyky. Na ledě se kromě reprezentantů „proháněl“ také nejčerstvější přírůstek trenérského štábu Tomáš Plekanec. Co prvnímu tréninku nechybělo, byla velká intenzita a hodně bruslení. Tedy styl, jakým se Rulík prezentoval už o kategorii níž a která přinesla hráčům do dvaceti let stříbrnou medaili na mistrovství světa.