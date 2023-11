Rulík o příčinách úspěchu: Hráli jsme jako tým. Pomáhali si a přidali obětavost

Tampere (Od našeho zpravodaje) - V květnu mizeli hráči i trenéři z finského Tampere s pachutí i nejhorším umístěním v historii tuzemského hokeje. Teď se odlet ze severu do Prahy nesl v mnohem příjemnější atmosféře. Jenže zároveň Radim Rulík šel na palubu speciálu pracovat. „Sedneme si tam s trenéry a já jim nastíním mé dvě připravené cesty s ohledem na budoucnost. Řeknu jim svůj záměr a rozhodneme se k příštímu turnaji,“ řekl kouč.

Trenére, začněme hodnocením duelu se Švýcarskem. Jak jste ho viděl?

Měli jsme kratší odpočinek a věděli jsme, že jdeme proti soupeři, který tady ještě nebodoval a udělá všechno pro to, aby nějaký bod získal. Motivace a nastavení Švýcarů bylo jasné. My jsme se snažili připravit mužstvo, abychom nástup zachytili a zápas zvládli, i když jsme dva duely vyhráli. Aby tam nebylo v nastavení hlavy, že to jdeme jenom odehrát. Abychom i třetí zápas vyhráli. To se nám i díky brankáři, který chytal skvěle a podržel nás hlavně v závěru, povedlo. Jsem rád, že jsme navázali na dvě vítězství. I výhra 1:0 je cenná. Byl to zase jiný zápas a taky jsme ho zvládli.

Rozhodly speciální formace? Vy jste v přesilovce dali gól, oslabení jste ubránili.

Byla tam jedna tyčka, ale štěstí k hokeji patří. Celkově oslabení bylo na turnaji nad očekávání.

Co jste říkal, že když se Thürkauf zjevil pět vteřin před koncem sám před brankářem Pavlátem?

To jsem neříkal nic, protože když jsem viděl puk za bránou, tak jsem si myslel, že je to už jasné a zvládneme to. A nebylo. Všichni jako já počítali, že si s tím poradíme. Měl to náš pravák a věřili jsme, že to dostane ze třetiny. Jenže hokej je hra chyb. Švýcar to tělem chytil na mantinelu, hned to dal před branku. Ale tam nás podržel gólman.

Těch chyb ale celkově na turnaji nebylo mnoho.

Devět získaných bodů je především zásluha toho, že jsme hráli jako tým. Že si mužstvo pomáhalo, hrálo pospolu. Že jeden hrál za druhého, hráli jsme obětavě, což podpořili výborní gólmani. To hrálo velkou a klíčovou roli.

Čeho si ceníte nejvíc?

Je brzy, abych to teď ze sebe vypálil. Já si cením, že jsme hráli ve třech různých sestavách s třemi různými kapitány. I když se měnily přesilovkové formace, dvojice do oslabení, kapitáni, a že ač každý zápas byl jiný, tak jsme to zvládli.

Mluvil jste o kostře týmu, kterou chcete vytvořit před MS v Praze. Co vám Karjala ukázala?

Mám připravené dvě cesty. Teď si sedneme v letadle s trenéry, tak jim to nastíním, řeknu jim svůj záměr a rozhodneme se k příštímu turnaji.

Sami hráči teď říkali, jak je hokej v nároďáku zase baví…