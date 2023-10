Rulíka těší stejný pohled kolegů na hokej

„Nebylo to v minulosti na svazu úplně zvykem. O to víc mě těší, jak trenéři, které jsme vybrali, nastolili tvůrčí pracovní prostředí a mají jeden společný zájem. Zvýšit konkurenceschopnost mladých hráčů,“ oceňuje i prezident Českého hokeje Alois Hadamczik. „Přes léto se změnily realizační týmy všech kategorií docela zásadním způsobem a od kolegů, kteří mají všichni podobný pohled na hokej, vzešel zájem prezentovat se stejným způsobem, s jakým se podařilo dvacítce dojít v lednu v Halifaxu k medaili,“ vykládá Rulík.

„Ve snaze dodržet nastavený herní systém jsme kolegům předali veškeré informace. Řešíme společně tréninkový proces, podobu přípravy, chování na ledě i takové drobnosti, které dělají tým týmem,“ informuje Rulík a pochvaluje soulad s novými trenéry, ať už jde o Patrika Augustu s Robertem Reichlem u dvacítky, Davida Čermáka s Richardem Žemličkou u osmnáctky či Pavla Patera u juniorského výběru do 17 let a Milana Razýma u nejmladších hráčů šestnáctky.

„Každou středu si děláme i společné pracovní porady, abychom sdíleli poznatky. Není to o jednom člověk, ale o společné burze myšlenek, z níž vzejde výkonnostní růst mladších hráčů. „Postupně chceme společnou zkušenost z reprezentace přenést hlavně do hokejových akademií,“ přibližuje Rulík s tím, že nechává čistě v kompetenci trenérů příslušných věkových kategorií veškeré nominační záležitosti

Kouč Jalonen čelil před odvoláním kritice za příliš defenzivní styl hry, Rulík preferuje aktivní obranu. „Co se týče situace, kdy jsme na kotouči, tak tam budou změny minimální. Tam bych chtěl určitě navázat na Kariho. Vůbec to nebylo špatné, hráli jsme to i s dvacítkou v Halifaxu a fungovalo to. Co se týče defenzivy, tam bychom chtěli hrát malinko odvážnější styl hokeje. Trošku obranu vysunout a presovat, nedávat soupeři tolik prostoru,“ přibližuje Rulík.