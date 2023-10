„Definitivně jasno by mělo být do konce roku. Zůstaly už jen dvě varianty. Karlovy Vary a České Budějovice. My se jako Český hokej přikláníme k Budějovicím, kde registrujeme velký zájem města,“ řekl šéf svazu Alois Hadamczik.

„Ještě jednáme o detailní podobě pořadatelství s IIHF. Myslím si, že definitivní řešení oznámíme během měsíce, kloníme se k tomu, že by se hrálo jen v jednom městě“ doplnila manažerka ženské reprezentace Tereza Sadilová. „Děsně to těšíme a pro holky je to obrovská motivace. Mistrovství světa doma a hned rok po té milánská olympiáda, to jsou vrcholy, na něž míří. Pak řada klíčových opor možná ukončí kariéru,“ řekla Sadilová.