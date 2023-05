Šampionát bez největšího talentu. Jsem hrozně zklamaný, přiznává Duda. Koho jiného sledovat?

Trhá rekordy, předvádí kousky z jiného světa a výrazně odskočil v čele bodování posledního turnaje hokejistů do 20 let. I proto se očekávalo, že sedmnáctiletý talent Cnonor Bedard dostane příležitost i v kanadském seniorském týmu na blížícím se MS v Rize a Tampere. Nakonec tomu tak není. „Myslím si, že je šetřený proto, aby pobláznil Chicago, které vyhrálo draftovanou loterii," myslí si šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr.

Osmnáctiletý Kanaďan by se mohl na šampionátu předvést. „Na MS dvacítek neměl takovou roli, jakou by měl mít. Je to tahoun a hráč, který potřebuje být středem reflektorů. Věřím, že národní tým Kanady ho bude uměle posouvat," přeje si hokejový světoběžník Duda.