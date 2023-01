Šéf Pardubic kritizuje Jalonena: Zmatečné nominace, strašidelné zápasy na mistrovství

Ekonomická stránka není to jediné, co se na Finově štaci u národního mužstva nepozdává. „Nominace Kariho Jalonena, které proběhly v letošním roce, byly takové nějaké zmatečné," podivuje se podnikatel, jehož majetek je odhadován časopisem Forbes na 10,6 miliard.

Dědkovi se také nelíbí dění kolem Švýcarských hokejových her. „Myslím si, že ten poslední turnaj se vůbec nepovedl. Hráči přijeli tak servaní z toho tripu, letěli do Finska, neletělo letadlo, přesun do Švýcarska, zápas v neděli... Opravdu musím říct, že to pro ty kluky bylo velmi náročné, přijeli opravdu zdecimovaní," líčí v hokejovém studiu Sport.cz.