Slavíček dal za osmnáctku dva góly, přesto seděl. Proti USA čeká těžkou písemku

K destrukci Švýcarska 8:0 ve čtvrtfinále mistrovství světa hokejistů do 18 let přispěl dvěma brankami. V části třetí třetiny však Šimona Slavíčka trenéři posadili. „Přidržel jsem nějaká střídání a několikrát jsem ztratil puk. Tolik jsem si to neuvědomoval, než mi to kouč řekl," popisoval 18letý útočník. Své chyby tak musel odčinit na jinak dobrovolném pátečním tréninku, kterého se účastnili jen gólmani a náhradníci.

Foto: Ronald Hansel/Juniorský hokej Šimon Slavíček (uprostřed) se ve čtvrtfinále MS hráčů do 18 let proti Švýcarsku zapsal dvakrát mezi střelce.Foto : Ronald Hansel/Juniorský hokej

Reklama