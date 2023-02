Smutná zpráva pro český hokej. Zemřel brankář Lacký, dvojnásobný medailista z MS

Na obou těchto světových šampionátech sice Lacký působil jako dvojka za Vladimírem Dzurillou, vždy se ale dostal do akce, takže bronzy nesou i jeho podpis. V roce 1968 rovněž byl v nominaci pro ZOH, o turnaj v Grenoblu jej ale nakonec připravil zlomený prst na ruce.

Ostravský rodák Lacký se v dětství věnoval fotbalu, k hokeji se poprvé dostal až v šestnácti letech ve Vítkovicích. V roce 1963 zamířil brankář s přezdívkou Prcek ve 20 letech na vojnu do Litoměřic, v nichž poprvé nastoupil v první lize.

🕯️ V úterý ve věku 79 let zemřel legendární brankář, který získal dvě bronzové medaile na mistrovství světa a působil v pardubické Tesle, Miroslav Lacký. Čest jeho památce!🙏 pic.twitter.com/pKLfxtSVp7

Následně putoval do Pardubic, kde během osmi let udělal velkou kariéru a dostal se i do reprezentace, za kterou dohromady odchytal 14 zápasů. S aktivním hokejem skončil v Karviné.