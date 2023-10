Pavelec o nové práci a českých gólmanech: Pořád jsou naše výkladní skříň, naopak beky nemáme

Hokej je jenom jeden. Teprve na prvním turnaji uvidím, jak moc to bude jiné. Mladí gólmani jsou určitě tvárnější, ale na druhou stranu já už je neučím chytat. Na to ani není čas. Klíčové hlavně je, aby se brankář cítil psychicky v pohodě. Protože ve výsledku jde o jediné, aby chytil puk. (usmívá se)

Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Věřím, že moje práce má smysl a někam směřuje. Dal jsem si po kariéře od hokeje tři roky úplně oraz. Pomalu jsem se k němu vrátil, teď už se mu zase věnuju naplno.

Těžko říct. K bekům se moc nechci vyjadřovat, to není moje parketa. U gólmanů jsme taky měli slabší období. Vždycky byla jasná jednička a dvojka málokdy dostala šanci. Teď se brankáři víc rotují, takže se tam zapojuje víc Čechů. Gólmani jsou pořád naše výkladní skříň. Máme jich spoustu a snad to tak bude i v budoucnu.

Já jsem zastánce toho, že je lepší vydržet v zámoří co nejdéle za každou cenu a bojovat tam o místo. Nikdy nevíte, kdy může přijít šance v nejlepší lize světa. Vrátit se můžete vždycky. Podívejte se třeba na Karla Vejmelku, který šel zkusit zámoří až ve 24 letech, ale povedl se mu kemp a měl i štěstí. Zranila se jednička a Vejmelka šanci chytil. Ale kdo má na to hrát NHL, tak ji dřív nebo později hrát bude.

Pět zápasů, čtyři góly. Co na to mám říct? I kdybych chtěl, tak nemůžu. (směje se) Myslím, že svou roli plní až nad očekávání. Jen dobře pro něj a pro Kladno.

Čísla mluví za vše. (směje se) Já sice nikdy neměl při zápase za zády majitele, ale dokážu si představit, že z kluků trochu tlak spadl. Pro všechny je ohromná persona, některé to může svazovat. Ale pořád mu klubu ohromně co dát. I na ledě.

To jsou ty sociální sítě, taková je doba. (usmívá se) Je jasné, že pro něj jako majitele to musí být velké nervy.

Když k týmu přijde takový hráč se zkušenostmi z NHL a na ledě jsou mladší kluci, určitě to je velké plus. Nejen v přesilovkách, které má Voras na starost, ale i ve všech věcech okolo.

Nebyl jsem tam rok a půl. Takže je to víc na ostatních. Jmenovitě na Jirkovi Tlustém, který si to vzal pod palec. Ale jde to, budeme to rozšiřovat, aby se tam také měli lidi kde vyspat. Uvidíme, jak to půjde.