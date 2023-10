Pavelec chce v extralize víc zápasů. 52 kol je málo, pak nedostávají šanci mladí gólmani, říká

„Když hrajete pátek-neděle a máte stabilní jedničku, tak kdy tam toho mladého gólmana chcete dát? To stejné platí, když máte dva vyrovnané gólmany – dáte jim dva zápasy po sobě, ale ten druhý pak čtrnáct dní stojí,“ popisuje realitu Pavelec.

Dokazují to i statistiky, že jediným brankářem pod 24 let, který v extralize dostává vetší minuty, je Daniel Král z Liberce. A kupříkladu 25letý Josef Kořenář, který je rovněž v Pavelcově hledáčku, taky vedle Jakuba Kováře zásadní zápasový prostor nemá.

„V NHL máte 82 zápasů, tak vám jich jednička odchytá 60 a dvojka 22. Z toho už něco s ohledem na budoucnost poznáte. Když vám ale tady jednička odchytá 45 zápasů a dvojka sedm, tak je to těžké pro budoucnost klubu i nároďáku,“ uvedl Pavelec nedávno pořadu Příklep.

Ten zároveň uvedl, že s Radimem Rulíkem mají jasně definované role a neměla by se tak opakovat podivná situace z minulého MS, kdy nebylo za vlády Kariho Jalonenan jasné, kdo určuje nasazování brankářů. „Hlavní slovo má hlavní trenér a ten za to nese zodpovědnost. Nám to už fungovalo na dvacítkách,“ říká Pavelec.