Spor o výchovu obránců v Česku: Spálenka s Židlickým nesouhlasí a argumentuje pohledem NHL

„David Jiříček na tom v Columbusu pracuje, časem se mu to může podařit. Potenciál ofenzivního obránce má i Standa Svozil, ale ten je na farmě Blue Jackets,“ vypočítává hráčský agent a bohatě mu na to stačí prsty na jedné ruce.

Když si klade otázku, proč tuzemský hokej není schopen vychovávat ofenzivní beky, má jasno. „Neznám úplně detailně, jak pracuje každý klub na rozvoji mladých hráčů. My ale ofenzivním obráncům nedovolujeme hrát. Zatahujeme je do systémů, nutíme je bránit, nutíme je vyhazovat puky po plexiskle. To je málo,“ posteskne si.