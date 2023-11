Židlický: Mrzí mě číst a poslouchat, že nám chybí obránci! Kvalitní hráče pořád máme

Náš kolektiv, ve dvacítce nám to opravdu fungovalo. Za dvě mistrovství světa jsme neměli jediný náznak ponorky. Fungovalo to mezi námi skvěle, vyhověli jsme si. Tohle hrálo důležitou roli.

Nevidím v tom markantní rozdíl, kluci na to reagovali dobře na dvacítce i tady. Pro kluky v áčku je to teď všechno nové, v probíhající sezoně mají hodně zápasů. Jde o to, jak na nás zareagují. Proti Švédsku hráli od prvního střídání velmi dobře. Ještě večer po zápase jsem si všechno pustil na počítači znovu. Líbilo se mi, jak všechny obranné páry fungovaly, jak vystupovaly.

Ne. Koukáme se hlavě sami na sebe. Abychom podali stoprocentní výkon, u toho to všechno začíná. Když hrajete proti top týmu a nedáte mu šanci se rozjet, nemá proti tomuhle systému šanci. Pro kluky je (fyzicky) hodně náročný, to je pravda, ale zvládli ho.

Kdybych neměl chuť, tak tady nejsem… Čas to samozřejmě zabere, ale o něm to není. Pan Hadamczik mi dal šanci jít k osmnáctce a už tehdy se psalo, jak českému hokeji dneska chybí obránci. Těžko se mi to čte nebo poslouchá. Mrzí mě to, něco jsem tady odehrál a opravdu mi to je líto. Chtěl bych to vrátit způsobem, že klukům předám zkušenosti, které mám.