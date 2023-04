Střelec Flek: Mám obrovskou chuť. Zvlášť teď, když bojujeme všichni o místa na mistrovství!

„Moc důležité bylo, že jsme začali dobře. Jak nám tam hned rychlé padly góly, dodalo to sebevědomí, ale Slováci nepředvedli špatný výkon, docela aktivně po nás chodili. Když budu brát celých šedesát minut, tak byly tam určité pasáže, kdy jsme nebyli tolik na puku, ale myslím, že jsme to sehráli slušně," líčil Kempný.

Úplně poprvé skóroval za národní tým další sparťanský bek David Němeček. „Vzniklo přečíslení, podpořil jsem útok a Vláďa Sobotka mě parádně našel v prostoru, kde jsem byl najetý a už mu stačilo přivřít oči, vystřelit a padlo to tam. Byl to skvělý pocit. Něco, co si člověk bude pamatovat do konce života," prohlásil.