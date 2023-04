Stupidní fauly asi z přemíry snahy, tuší trenér osmnáctky po úvodní prohře

Šest menších trestů v první polovině zápasu, pak jeden větší. Čeští hokejisté do 18 let v úvodním duelu mistrovství světa doplatili na nedisciplinovanost a podlehli Slovensku 2:3 po nájezdech. „Nemůžeme strávit 17 minut na trestné lavici. Buďme rádi, že jsme se vůbec dokázali do zápasu vrátit,“ hodnotil pro hokej.cz trenér českého výběru Jakub Petr.

Foto: IIHF Slovenský hokejista Adam Cedzo střílí druhý gól na MS do 18 let proti Česku.