V týmu mám budoucí hvězdy NHL, věří kouč osmnáctky Petr

Na medailový úspěch svých předchůdců z roku 2014 letošní výběr českých hokejistů do 18 let nedosáhl. V týmu se ale vyrýsovala řada individualit, která může na Davida Pastrňáka, Jakuba Vránu nebo Pavla Zachu navázat. V to věří i trenér Jakub Petr, který čtvrté místo na mistrovství světa v Německu hodnotil kladně.

Foto: iihf.com Kouč české osmnáctky Jakub Petr. Foto : iihf.com

Reklama