Bída nevadí. Pešán zůstává u reprezentace i pro olympiádu

Dopadlo to vlastně podle očekávání. Po třech dnech svazového ticha přišlo oznámení, že i přes hlasitou kritiku fanoušků a expertů, kteří viní Pešána z bídného herního projevu reprezentace, vše zůstane při starém. A to navzdory tomu, že šéf svazu Tomáš Král tvrdil, že se jeho budoucností bude výkonný výbor zabývat mezi svátky. Čekalo se právě na vystoupení Nedvěda, který v době moskevského Euro Hockey Tour byl - z dnešního pohledu trochu zbytečně - v New Yorku na inspekční cestě po NHL.