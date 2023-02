Zprvu nechtěný, teď ale přišlo smíření. Lakatoš je v reprezentaci a má i místo v přesilovce

Ano, už není v nemilosti, nastalo příměří. Jalonen ho nominoval na nadcházející Švédské hry, Lakatošovi svěřil pozici ve druhé lajně po boku Vladimíra Sobotky a Jiřího Smejkala. A především s ním počítá do přesilovek, ve kterých se mu ve Vítkovicích tak daří – připsal si v nich 18 ze svých 39 bodů.

„Celou sezonu hraje výborně a zasloužil si dostat příležitost. Upřímně ale musím říct, že až teď pro něj mám roli v přesilovkách, na minulých turnajích tomu tak nebylo. On potřebuje přesilovky a my zase na nich potřebujeme jeho. Už se těším, až ho uvidím na mezinárodní úrovni," popisoval Jalonen.

I tato vysvětlující rétorika je důkazem, že staré příkopy jsou zřejmě zakopány a že je nyní Lakatoš v národním týmu vítán jako možný adept pro mistrovství světa. „Jsem rád, že mi prostor na přesilovkách našli a že mohu dokázat, že je mohu hrát. Je to pro mě závazek i veliká výzva. A jestli mě mrzelo, že jsem nebyl v nominaci? Mrzelo, nemrzelo. Myslím, že je to úplně nepodstatné. Důležité je, co je teď a že jsem tady," říká 25letý hráč.

Ač je už pár let výraznou postavou extraligy, tak v reprezentaci si doposud střihl jen čtyři zápasy, když ho před dvěma lety na dva turnaje povolal Filip Pešán, jeho někdejší kouč z Liberce. A i vzhledem k tomu, že jeho finské angažmá skončilo předčasným úprkem domů, je pro jeho reprezentační budoucnost klíčové, jak teď v Malmö uspěje v mezinárodní konfrontaci.

„Každý chce reprezentovat, každý chce hrát mistrovství světa. Nejsem výjimkou. Nejdřív si o to musíme říct výkony. Nejde o to, že zahrajete pár zápasů v extralize, někde v Evropě nebo v NHL. Pak přijedete třeba do nároďáku, a tam to být najednou nemusí. Musíme se prezentovat výsledky a herní pohodou na obou frontách," tuší. „Přijel jsem s pocitem si to užít. Nechat tu vše, ale nějak se zbytečně nezamýšlet, co bude a nebude. Užívám si to, že tady můžu být a že možná dostanu dobrou roli v týmu."

Foto: Petr Sznapka, ČTK Souboj: zleva Dominik Lakatoš z Vítkovic a David Němeček ze Sparty.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Lakatoš ale taky patří mezi extraligové hráče, kteří protihráčům pijí nejvíc krev. Na ledě umí zlobit, rozčilovat, což prokázal naposledy minulý pátek při slavnostním mači Vítkovic proti Spartě. Vyvolal bitku s Němečkem, za což vyfasoval trest do konce utkání a Sparta v přesilovce rozhodla o výhře.

Lakatoše pak zepsul vítkovický kouč Holaň, který ho označil za viníka, jenž tým připravil o body. „Na to nebudu odpovídat. To je otázka na trenéra a já trenér nejsem," odpověděl Lakatoš včera na reprezentačním srazu.

Tam se potkal třeba i se sparťanským bekem Michalem Kempným, který v pátek řekl, že Lakatošovo chování bylo za hranicemi fair play a že by si měl sáhnout do svědomí. „Já si nemyslím, že to je něco vážného. Jsme chlapi a profíci. To, co se stalo, se stalo. Aspoň za mě, já jdu dál a neřeším to."