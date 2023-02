Kempný: Frustrovaný Dědek neunesl prohru! Jeho rýpnutí do Sparty mě rozesmálo

Asi byl trochu frustrovaný z prohry s námi, neunesl ji. Byl to krásný zápas před 16 tisíci fanoušky, hodně sledovaný. Každý si ten zápas užil, pan Dědek si to asi akorát představoval výsledkově jinak. Je dost možné, nás chtěl rozhodit před play off. Mě spíš ale rozesmál.

Co je mezi Michalem Řepíkem a vedením Sparty vědí jen obě zúčastněné strany. Já se o to moc nestarám. Určitě to ale není tak, že by Řépa chtěl ze Sparty. Všichni víme, že mu končí smlouva, on je ale sparťan. Hraje výborně, pomáhá týmu. Slova Petra Dědka bych proto vůbec neřešil. To je jen čisté rýpnutí do Sparty.