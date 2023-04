Sporné góly Hradce? Sudí rozhodli správně! Pavlíka bude řešit disciplinárka, šéfa extraligy zklamal

Pravidlo o zjevném kopnutí říká, že, pokud puk vnikne do branky jako přímý důsledek „zjevného kopnutí”, „gól nebude uznán”. Pro potřeby zkoumání záznamu se za „zjevné kopnutí” považuje situace, při které je na záznamu zřetelné, že útočící hráč záměrně uvedl puk do pohybu kopnutím nohy nebo brusle a puk následně vnikl do branky. Gólu nemůže být dosaženo při akci, kdy útočící hráč dopravil puk do branky bruslí za použití „zjevného kopnutí” (ani když se poté puk odrazí od jiného hráče, kromě hole hráče v poli).