Když Pavlíkovo zbytečné běsnění přebíjí náměty přímo hollywoodské

Snad až hollywoodské náměty servíruje probíhající play off hokejové extraligy. Naposledy v pondělí, kdy kvůli zranění skončila šňůra 659 zápasů v nejvyšší soutěži bez přerušení železnému muži Jakubu Lvovi, jehož v sestavě Hradce nahradil Patrik Miškář a svůj premiérový extraligový start v sezoně hned ozdobil vítězným gólem v prodloužení druhého semifinále s Vítkovicemi. Přesto vše bohužel přebíjí pozápasové zbytečné běsnění majitele ostravského klubu Aleše Pavlíka, jenž z druhé porážky v sérii viní rozhodčí. A to hodně nevybíravým způsobem. Nejen to rozebírají v novém díle podcastu Za mantinelem redaktoři Sport.cz Martin Kézr a Jan Škvor.

Upoutávka podcastu. Tentokrát zejména o sérii Vítkovic s Hradcem Králové a majiteli ostravského klubu Aleši Pavlíkovi.Video : Sport.cz