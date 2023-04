Rozzlobený majitel Vítkovic pálí do rozhodčích dál: Už víme, že nebojujeme jen proti Hradci

„Toto semifinále je skvělá série plná emocí na ledě i kolem něj tak, jak to má v play off být. My se těšíme do Hradce Králové! Máme skvělý, velmi silný tým, který má v sobě velkou víru a touhu vyhrávat. Nyní víme, že nebojujeme jen proti Hradci, ale tato skutečnost nás ještě více motivuje," stojí v prohlášení Pavlíka na klubových stránkách.