SPORT A ENERGIE: Zdraží se členské příspěvky. A tím ubude sportujících dětí, varují funkcionáři

Je to další položka z už tak dlouhého seznamu, kterou na podzim čeká mnohdy i skokové zdražení. Je totiž jisté, že řada sportovních klubů rostoucí cenu energií, nájmů za tělocvičny i nedostatečnou podporu od státu na provoz a údržbu sportovišť promítne do cen příspěvků, které se velmi často platí právě na začátku školního roku. "Je to jedna z možností. A upřímně, když přichází krize a rodiny opravdu nebudou mít prostředky na základní věci, tak první, co budou řezat, jsou volnočasové aktivity. Tudíž nám ubude sportovců a dětí na sportovištích, nebudou se pohybovat," varuje Filip Neusser, šéf Národní sportovní agentury (NSA). Sport.cz přináší další díl seriálu, který se dopadu zvyšujících cen energie na sport věnuje.

Foto: Jan Beneš, Český hokej Především hokej čeká výrazný nárůst nákladů na energie.Foto : Jan Beneš, Český hokej

Reklama