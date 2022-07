Svozil si užil první sezonu v zámoří a potěšil ho kamarád Jiříček v Columbusu: Vyšlo to parádně!

Samotné první kolo draftu přitom Svozil prospal. „Koukal jsem až na druhé a třetí kolo. Ale mladší brácha sledoval všechno a když vybrali Slafkovského jako jedničku, tak mě vzbudil. A pak také, když vybrali Davida jako šestého," usmíval se.

Svého parťáka ale od té doby zatím neviděl. Zatímco Svozil se připravuje s reprezentační dvacítkou, Jiříček maká v Columbusu na rozvojovém kempu. Do Brna by měl dorazit v neděli. „Fakt se na něj těším. Třeba si za pár let zahrajeme spolu i v NHL," zasnil se Svozil, který plzeňského odchovance v týmu Blue Jackets ani reprezentaci nevnímá jako konkurenta. „Je typologicky trochu jiný než já. Hraje víc fyzický hokej," mínil.

Devatenáctiletý obránce ve své první sezoně v zámoří zatím šanci v hlavním týmu ani na farmě nedostal. S Columbusem ale hned na začátku loňské přípravy absolvoval měsíční kemp. „Byl jsem tam s Martinem Ryšavým, takže bylo fajn, že jsem tam z Čechů nezůstal sám. Teda málem bych zapomněl na Kubu Voráčka," dodal s úsměvem.

Celý rok tak strávil v týmu Regina Pats, jenž působí v kanadské juniorské soutěži WHL. „Náročný byl akorát první týden, ale pak už si to všechno sedlo. Zázemí, rodina, u které bydlím, i hokej," pokračoval Svozil. „Bavilo mě to víc než extraliga. Rychlejší hokej na malém hřišti. Víc soubojů a gólů. Ale pořád je to juniorská úroveň, méně se tu přemýšlí," tvrdil rodák z Přerova.

Foto: Jan Beneš/Český hokej Stanislav Svozil na přípravném kempu české reprezentace do 20 let v Brně.Foto : Jan Beneš/Český hokej

Sezonu, ve které nasbíral 41 bodů v 59 zápasech a stal se druhým nejproduktivnějším bekem týmu, tak hodnotil pozitivně. „Vždycky to jde líp, ale z osobního hlediska jsem se v mnoha aspektech posunul. Hlavně v defenzivní hře. Jen týmově to nevyšlo, play off nám bohužel těsně uteklo," mrzelo bývalého hokejistu brněnské Komety.

Bonusem však bylo, že si zahrál po boku teprve šestnáctiletého talentu Connora Bedarda, který je zatím hlavním adeptem na pozici jedničky v příštím draftu. Na konto v sezoně získal rovnou stovku kanadských bodů. „Naživo jsem lepšího hokejistu ještě neviděl. Sledovat ho na vlastní oči v tréninku i v zápase je slast. Umí úplně všechno, nemá slabinu," rozplýval se.

Svozil, který v extralize debutoval také jako šestnáctiletý, si zahrál na mistrovství světa juniorů už loni. A nechyběl na šampionátu ani letos, jenže rozehraný turnaj ukončil covid. Náhrada je tak v Edmontonu naplánována od 9. do 20. srpna.

„Jsme rádi, že máme šanci na reparát. Ještě tu nejsou všichni, ale až dorazí i kluci z draftu, tak náš tým nemusí mít malé ambice," věří mladý obránce. „Je však teprve začátek přípravy, zůstáváme nohama na zemi," doplnil.

Příprava na mistrovství v netypickém termínu je podle něj zvláštní a těžká. „Bylo to zatím nejnáročnější léto v mé kariéře. Na ledě jsem byl jen jednou. Každý den jsem ale trénoval v posilovně," prozradil Svozil.

Co bude po světovém šampionátu, zatím netuší. „Až v září se dozvím, kde strávím příští sezonu. Samozřejmě bych chtěl do NHL, ale nedokážu říct, jaké se mnou mají v Columbusu plány," připustil Svozil.