Událost v Montrealu naprosto předčila Hamarova veškerá očekávání. „Když mě vyvolali, určitě to byl lepší pocit, než o jakém jsem snil. Úplná paráda a do konce života na něj nezapomenu," rozplýval se rodák z Prahy, který se odešel už ve 14 letech zdokonalovat do Finska.

V Tampere letos odehrál 24 zápasů v nejvyšší soutěži a byl defenzivním tahounem na mistrovství světa hokejistů do 18 let. A to zaujalo skauty Senators. „Ottawa je super. Vybrali si mě v draftu jako třetího, to také není špatná pozice. Tajně jsem doufal, že by moje jméno mohlo zaznít v prvním kole, ale realisticky jsem to viděl spíš na druhý den. Moje umístění asi odpovídá," vypočítával Hamara.

Foto: Rudolf Hansel/Juniorský hokej Český obránce Tomáš Hamara nasbíral na mistrovství světa osmnáctek osm asistencí.Foto : Rudolf Hansel/Juniorský hokej

Věří, že v klubu, který se pětkrát za sebou nedostal do play off, by mohl dostat šanci. „Senators mají mladý tým a nejsou aktuálně tolik ambiciózní. Do tří až pěti let chtějí přestavit kádr a já věřím, že bych toho mohl být součástí. To je můj hlavní cíl do dalších roků. Chci týmu v budoucnu pomoct a třeba si i zahrát o Stanley Cup," plánuje si mladý bek.

Zatím ale netuší, kde bude hrát v příští sezoně. „Uvidím, co řekne vedení Ottawy. Původně jsem preferoval ještě zůstat v Tampere, ale teď se všechno zamotalo," míní.

Přiznal také, že výběr od Ottawy vůbec nečekal. „Mluvil jsem se skauty akorát jednou asi půl hodiny. Jiné týmy projevovaly větší zájem," prozradil. Šokoval ho i hvězdný gratulant. „Na FaceTime mi zavolal Thomas Chabot, což mě zaskočilo. V Ottawě je to můj největší vzor a chci se od něj hodně naučit," usmíval se Hamara, který zamířil do hlavního města Kanady hned v sobotu.

„Jsem tu poprvé. Říkali mi, že tu je naštěstí hlavní jazyk angličtina. V Montrealu se mluví jen francouzsky, tam bych to měl horší. Zimy jsou tu prý taky kruté, ale na to už jsem zvyklý z Finska," podotkl.

Od pondělí do čtvrtka ho čeká development camp pro mladé a nadějné hráče. „To je prý super zážitek. Neměla by to být nějaká šílená dřina. Těším se, až uvidím ostatní kluky a budu se s nimi moct porovnat," řekl Hamara.

A v neděli se v Brně připojí k reprezentační dvacítce. Na přelomu roku se do nominace na mistrovství světa juniorů nevešel, teď má druhou šanci. Odložený šampionát se totiž odehraje v srpnu. „Je to můj velký cíl se tam dostat. Byla by to ohromná zkušenost na mezinárodní scéně," připustil Hamara.

Mohl by se tak opět poměřit například s jedničkou draftu Slovákem Jurajem Slafkovským. „Čekal jsem, že by mohl jít první. Ve Finsku jsem si proti němu párkrát zahrál, takže jeho kvality jsem poznal. Ale určitě jsem nečekal Slováky na prvních dvou místech. Byl to pro mě velký šok. V úvodním kole tři Slováci a dva Češi, to je super," mínil odchovanec Sparty, který si celý draft užil i po boku rodičů a sestry.