Tkachuk opouští Calgary a jde na Floridu, opačným směrem míří Huberdeau a Weegar

Tkachuk je během pár dnů druhou hlavní hvězdou ofenzivy, kterou Flames ztratili. Tou první byl Johnny Gaudreau, jenž se rozhodl nepodepsat s klubem novou smlouvu a vyzkoušet si místo toho pozici nechráněného volného hráče. Brzy po otevření trhu se upsal Columbusu na sedm let za 68,25 milionu dolarů.

V bodování celé ligy skončil Tkachuk osmý a za výkony během dlouhodobé fáze byl dokonce jmenován do druhého All-Star týmu NHL. Ve 12 startech v play off přidal 10 bodů (4+6) a zaznamenal první hattrick ve vyřazovacích bitvách. Celkem má Tkachuk na kontě 382 bodů (152+230) ze 431 duelů v základní části, v play off přidal ve 27 utkáních dalších 15 bodů (7+8).