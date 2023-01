Česko - Německo 8:1 Česká silvestrovská kanonáda vyřídila Německo. Dvacítka už zná čtvrtfinálového soka

Silvestrovský zápas na MS hokejistů do 20 let v Halifaxu zvládl český tým na jedničku a Němce porazil zcela jasně 8:1. Znamená to pro reprezentační dvacítku první místo v konečném účtování skupiny před Kanadou, která v následném utkání porazila Švédy jasně 5:1. Češi se tak v pondělním čtvrtfinále utkají se Švýcarskem.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Český hokejista Jaroslav Chmelař oslavuje gól proti Německu.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP

Skupina A Pořadí Poř. Tým Z Skóre Body 1 Česká republika 4 24 : 6 10 2 Kanada 4 29 : 8 9 3 Švédsko 4 16 : 7 8 4 Německo 4 7 : 22 3 5 Rakousko 4 2 : 35 0 Skupina B Pořadí Poř. Tým Z Skóre Body 1 USA 4 19 : 11 9 2 Slovensko 4 14 : 12 7 3 Finsko 4 12 : 11 7 4 Švýcarsko 4 11 : 12 6 5 Lotyšsko 4 4 : 14 1

