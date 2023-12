Derby na úvod šampionátu. Na Slováky vlétneme, slibují čeští mladíci

Bude to zápas, který hodně napoví. První utkání celého mistrovství světa hokejistů do 20 let a hned federální derby. Česko dnes ve 12 hodin vyzve ve švédském Göteborgu výběr Slovenska. „Těžký soupeř hned na úvod. Bude to vyhecované, první utkání a ještě netradiční čas v poledne,“ mínil trenér národního týmu Patrik Augusta.

Foto: Ondřej Kalát/Český hokej Jiří Kulich na tréninku české hokejové reprezentace do 20 let ve Švédsku.