„Nějaký tlak na tým po úspěšném šampionátu necítím, spíš ho vytvářím sám na sebe. Ohledně cílů je ale mezi námi jasno. Snít můžeme všichni, odpracovat to musí každý. A jak se říká, jen nebe je limit,“ uvažuje trenér Patrik Augusta.

„S klukama se o tom, co bylo před rokem, ani moc nebavíme. Nemyslím, že by nás medaile z minulého turnaje měla nějak svazovat,“ říká obránce Tomáš Hamara, jenž patří mezi šest držitelů stříbra a chce být pro ostatní vzorem. „Mám to jako takový závazek. Hraju dvacítky potřetí, tak se budu snažit jít příkladem,“ podotýká syn asistenta trenéra Hradce Králové.