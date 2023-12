Karaoke, kvíz a k večeři řízek i bramborový salát. Dvacítka na Vánoce utužovala partu

Dobrá parta je základ k úspěchu každého sportovního kolektivu. To si uvědomuje i výběr českých hokejistů do 20 let, který zítra v pravé poledne vstoupí do mistrovství světa duelem proti Slovensku. Jako tradičně národní tým trávil Štědrý den už v dějišti šampionátu, letos ve švédském Göteborgu. A Vánoce si zpestřil několika aktivitami.

Foto: Ondřej Kalát/Český hokej Čeští hokejisté do 20 let na tréninku před MS ve švédském Göteborgu, uprostřed kapitán Jiří Kulich.

Článek V neděli nesměla chybět tradiční štědrovečerní večeře. „Místní kuchyně si dobře poradila s bramborovým salátem i řízkem,“ ocenil v rozhovoru pro Český hokej obránce Marek Alscher, jenž už coby náhradník prožil i minulé mistrovství, na němž Češi získali stříbrné medaile. Jako jeden z těch zkušenějších po večeři zaujmul místo v porotě při pěvecké karaoke soutěži, do které se zapojili všichni nováčci, a rovněž realizační tým. „Ten se předvedl hodně slušně, jedno z nejlepších vystoupení,“ usmál se Alscher. Jak probíhaly Vánoce české dvacítky? 🎄 Štědrovečerní večeře, pěvecké vystoupení, rap battle nebo kvíz od realizačního týmu! 👊 Mrkněte společně s námi do zákulisí před startem juniorského šampionátu. 🎅 pic.twitter.com/rpQsgwz0TU — Český hokej (@czehockey) December 25, 2023 „Rozhodně jsem se zpotil víc než loni jako účinkující, kdy jsem si odzpíval svou minutu a pak jsem měl klid. Teď jsem byl v zápřahu celý večer,“ líčil 19letý bek amerického Portlandu. „Byl jsem hodně nervózní, že mi dojdou vtipy a slova. Ale myslím, že jsem se vžil do role a na konci jsem se rozjel,“ culil se. „Marek zvládl svou roli skvěle,“ ocenil ho i spoluhráč Adam Bareš. MS hokej U20 Se šesti pamětníky vykročí obhájci stříbra vstříc náročné výzvě. Céčko dostane Kulich Do finále soutěže se probojovali útočník Šimon Slavíček s obráncem Adamem Jiříčkem. „A proti sobě předvedli povedenou rap battle, to mě hodně bavilo,“ chválil Alscher. Následně si realizační tým pro hráče připravil kvíz se svými fotkami z dětství. „Tipovali jsme, kdo je kdo. No trefil jsem maximálně tak jednoho. Ale některý kluci to zvládali dobře,“ popisoval jeden z klíčových obránců týmu. „Všichni jsme si celý večer náramně užili. Sice bychom asi radši Vánoce trávili doma se svými rodinami, ale tohle byl taky velmi hezký zážitek a utužili jsme partu. Rozhodně to pomohlo,“ dodal Alscher. MS hokej U20 Češi v roli obhájců stříbra. Vše o mistrovství světa hokejistů do 20 let 2024