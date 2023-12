Göteborg (od našeho zpravodaje) - Před šampionátem se spoléhalo zejména na jejich souhru, ale první duel se jim stejně jako celému týmu nepovedl, a tak Šalé zamířil do druhého útoku k Melovskému a Sapouškovi. A ve druhé polovině zápasu skóroval třikrát z předbrankového prostoru. „Samozřejmě mě to potěšilo,“ prohlásil.

Žádné přehnané emoce po vstřelených gólech na sobě však znát nedal. Ani úsměv, ani zvednutá ruka. „To mi vyčítají odmala. Musím se na to podívat a asi to zlepšit,“ culil se Šalé po utkání. „Uvnitř se samozřejmě raduju, ale nedávám to tolik najevo,“ vysvětloval.

Eduard Šalé po vstřeleném hattricku Norsku.Video : Matěj Vybíral, Sport.cz

To na Jiřím Kulichovi byla znát velká úleva, když nejprve v 11. minutě otevřel povedenou ranou zápěstím skóre a o chvíli později prolomil střelecké trápení v početních výhodách. „Cítil jsem, že už to tam prostě musím trefit. Z přesilovek jsem měl snad pět střel, z kterých jsem si myslel, že padne gól. A pak jsem tam něco procedil,“ usmál se.

Překonal navíc Martina Nečase, který držel dosavadní český bodový rekord na mistrovství světa dvacítek, když za tři šampionáty zapsal 18 bodů v 17 zápasech. „Fakt, jo? To jsem netušil. Hezké, ale nejsem tu od překonávání individuálních rekordů,“ poznamenal.

Nakonec v utkání zapsal čtyři body, celkem už jich má 22. A byl to on, kdo proti Norům uzavřel skóre a jako druhý zkompletoval hattrick. „Dva v jednom zápase, to jsem asi ještě nezažil,“ zamyslel se Šalé. „Je to krása. Šalina si to zaslouží. Skvělý a chytrý kluk, ví kam vystřelit,“ ocenil svého parťáka Kulich.

Oproti utkání se Slovenskem to byl od českého výběru úplně jiný výkon. „Mluvili jsme spolu. Všichni. Na ledě i mimo led. Energie byla daleko lepší. I díky novým klukům v sestavě,“ chválil debutanty Prčíka, Galvase a Židlického.