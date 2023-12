Dvacítka uzavře s jistotou postupu skupinu MS duelem se Švýcary

Už s jistotou postupu do čtvrtfinále nastoupí čeští hokejisté na mistrovství světa hráčů do 20 let k poslednímu duelu v základní skupině B. Jejich čtvrtým soupeřem bude tým Švýcarska, který má zatím na šampionátu v Göteborgu na kontě rovněž jedinou výhru nad Nory a na Čechy v tabulce ztrácí jeden bod. Utkání v hale Frölundaborg začne v 17:00. Utkání sledujte online na Sport.cz.

Foto: iihf.com Kapitán české dvacítky Jiří Kulich na archivním snímku

Svěřenci kouče Patrika Augusty mají už předem jisté, že ve skupině skončí nejlépe třetí. Slováky, s nimiž na úvod turnaje nečekaně hladce prohráli, a Američany, nad nimiž vydřeli bod po porážce na nájezdy, už předstihnout nemohou. Oba neporažené celky se od 12:00 utkají v přímé bitvě o první místo v tabulce.