Výzva pro mladé Čechy, na MS se pokusí zaskočit Spojené státy

Jeden z hlavních favoritů juniorského mistrovství světa, tým Spojených států amerických, dnes bude třetím soupeřem českých hokejistů na šampionátu v Göteborgu. Svěřenci trenéra Patrika Augusty do utkání půjdou s bilancí výhry a porážky, další úspěch by je výrazně přiblížil postupu do čtvrtfinále. Utkání sledujte od 17:00 na Sport.cz online.

Foto: Adam Ihse, ČTK/AP Archivní foto

Článek Český tým na úvod šampionátu nezvládl zápas se Slovenskem (2:6), poté ve středu deklasoval Norsko 8:1 a má na kontě tři body. Hráči USA porazili Norsko 4:1, v dalším utkání pak nastříleli Švýcarsku 11 branek. Český a americký výběr se na juniorském MS utkaly naposledy loni v srpnu a ve čtvrtfinále nečekaně vyhráli Češi. Tehdejší obhájce zlatých medailí porazili 4:2 i díky gólu a asistenci Jiřího Kulicha, jenž je hlavní postavou Augustova týmu i nyní. Předešlých sedm zápasů na MSJ ale skončilo výhrou Američanů, v několika případech drtivou. Dnešní utkání začne v 17:00. Mistrovství světa hokejistů do 20 let Skupina B: 17:00 Česko - USA MS hokej U20 Češi si proti nováčkovi zvedli sebevědomí. Skvělá reakce po nakládačce, ocenil kouč