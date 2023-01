Finále MS dvacítek sledovalo po půlnoci na ČT přes 350 000 diváků

Dnešní noční finálové utkání na mistrovství světa hokejistů do 20 let mezi Českem a Kanadou sledovalo na ČT sport 356 000 diváků starších čtyř let, tedy 60 procent všech, kteří měli od 0:30 zhruba do čtyř hodin zapnutou televizi. Vyplývá to z údajů České televize.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Kanadský útočník Connor Bedard (vlevo) a český hokejový reprezentant Martin Ryšavý bojují o puk ve finále MS dvacítek.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP

