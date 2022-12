Česko ale nedosáhlo překvapivého úspěchu tím, že by mělo lepší individuality, než soupeř. Klíčem je, že hráči dvacítky pochopili, co po nich trenér Rulík chce. Už při vítězném čtvrtfinále proti USA na minulém mistrovství ukázali, že když dodrží systém i taktiku, sami se vymáčknou na dřeň, tak se objeví šance giganta skolit. Už to není mission imposible, třeba v jednom z pěti případů může hokejový zázrak vyjít.